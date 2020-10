ERC planteja al Senat la creació d'una comissió que estudiï l'envelliment social

El senador d'ERC Miquel Caminal ha proposat a l'òrgan parlamentari espanyol la creació d'una comissió d'estudi sobre el fenomen de l'envelliment de la societat, en especial al Pirineu. La proposta s'emmarca en la resposta de Caminal a una pregunta formulada pel grup socialista al Senat.

Caminal apunta que «l'envelliment és un repte per a societats de tot el món. Les persones viuen més temps, mentre que disminueixen les taxes de natalitat. Però a pesar que aquesta evolució demogràfica no és nova, no s'està posant en relleu el seu impacte global. El percentatge d'envelliment no és bo que augmenti en cap cas, qualsevol comunitat d'éssers vius que vegi augmentat el seu percentatge d'envelliment va cap al camí del col·lapse, als pobles és l'antecedent de la seva desaparició. Considerem oportuna la creació d'aquesta comissió d'estudi que haurà de tenir present el fenomen a escala individual i social amb tota la seva extensió».