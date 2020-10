En pandèmia, la Seu convida a la visita virtual 

Davant l'actual situació de pandèmia global i la reducció del turisme arreu, les visites virtuals es presenten com una estratègia per mantenir la presència als mercats. Així ho entén l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, que ha optat per actualitzar i reimpulsar les visites virtuals al nucli antic i les principals joies del patrimoni arquitectònic.



Res no substitueix el passeig pel carrer Major de la Seu. La visualització a través d'una pantalla, per gran que sigui, no és comparable amb l'ambient del carrer Canonges en un dia de mercat i la descoberta sobtada de la façana romànica de la catedral de Santa Maria. Però mentre el turisme no pugui viure aquestes experiències en primera persona, si més no cal mantenir viu el record i l'existència de la capital alturgellenca en la ment dels futurs visitants. Així, l'Ajuntament ha actualitzat les visites virtuals en tres dimensions del centre històric, l'interior de la catedral de Santa Maria d'Urgell i del seu claustre. Segons han explicat des del consistori, aquesta actualització ha permès augmentar la qualitat de les visites i alhora fer-les accessibles des de dispositius mòbils sense instal·lació de complements gràcies a la tecnologia WebGL, disponible en la majoria de navegadors d'Internet actuals. Això fa, a la pràctica, que per realitzar les visites virtuals ja no faci falta ni ser al despatx o davant l'ordinador de casa, sinó que des de qualsevol racó es pot fer amb el telèfon. Mai havia estat tan fàcil visitar la Seu. Així, des de l'Ajuntament han remarcat que aquestes visites virtuals en 3D «prenen més importància en l'actual context epidemiològic ja que permet visitar el centre històric de la ciutat i les seves joies del romànic des de casa». L'enllaç per poder visitar virtualment la Seu d'Urgell és: http://ciutatvirtual.laseu.cat/ L'actualització ha estat a càrrec dels tècnics Jordi Pérez i Albert Viladés.



L'internauta no pot copsar l'ambient de capital pirinenca que hi ha als carrers estrets del centre històric, amb veïns de la ciutat, la resta de l'Alt Urgell, Andorra i la Cerdanya. Tampoc no pot seure a l'interior d'una de les cafeteries de sota els porxos contemplant de lluny la imponent paret del Cadí. L'internauta ansiós de visites culturals té, però, altres al·licients quan entra al portal de la Seu virtual. Les visites permeten al navegador obtenir visions úniques del nucli antic i la catedral a vista d'ocell; enquadraments espectaculars en els quals s'evidencien les formes romàniques del temple i l'apinyament de la trama medieval dels carrers al voltant de la gran catedral. La visita ofereix tres tipus de passeig, a través d'un recorregut lliure que permet l'internauta moure's pels carrers i el recinte catedralici amb el ratolí, a través d'un vídeo, o mitjançant una guia didàctica que detalla cada un dels elements dels tres entorns visitables. Així, per exemple, en la visita virtual al centre històric es pot conèixer la història del carrer Major, el dels Canonges, l'ajuntament, el Palau Episcopal, el Portal d'Andorra, el Seminari i l'antiga església de Sant Domènec. L'itinerari, que es pot fer en cinc idiomes, permet en poc més de mitja hora fer-se una idea molt real del que és la Seu, en espera de recuperar l'ambient als carrers.