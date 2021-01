Puigcerdà insta França a deixar-li fer obres a la presa d'aigua de Ruités

L'Ajuntament de Puigcerdà tornarà a demanar autorització a l'estat francès per fer obres de millora a la presa de la captació d'aigua del canal internacional, situat dins de l'estat veí, del qual s'abasteix gràcies a un tractat entre Espanya i França del 1868 que es manté vigent el qual ja recull uns usos establerts el segle XII.

El consistori vol portar a terme un projecte de millores al canal internacional entre les quals hi ha l'arranjament de la presa des d'on la capital cerdana capta l'aigua del riu Querol. Després de no rebre el permís de les autoritats franceses per realitzar aquestes obres al municipi de la Tor de Querol, l'Ajuntament de Puigcerdà ha traslladat a la Comissió del Canal Internacional de Puigcerdà, en la qual hi ha representats els regants i polítics dels dos costats de la frontera, la intenció d'executar el pla d'obres que han d'optimitzar tant la presa de l'aigua com el seu transport al llarg de la sèquia fins als dos estanys de Puigcerdà. Des de fa anys els ramaders regants avisen que el canal està força malmès, amb la qual cosa s'originen fuites. En el transcurs de la reunió anual de la Comissió, les dues parts també han acordat el calendari de neteja i manteniment del canal per aquest 2021, l'inici del procediment de contractació del regater encarregat de la vigilància del canal, la renovació parcial dels membres de la comissió, la convocatòria d'una reunió de seguiment amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i la legalització del mediador de cabal.