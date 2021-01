El Pirineu de Lleida salva la campanya de Nadal amb una ocupació mitjana del 60%

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha valorat de manera satisfactòria l'activitat turística que ha viscut el Pirineu de Lleida en el període festiu de Nadal, i Cap d'Any, tant pel que fa al nivell d'ocupació en els establiments d'hoteleria, turisme rural i en els bungalous al sector del càmping com al nombre d'aficionats que han visitat les estacions d'esquí. L'ocupació s'ha situat al voltant del 80% a tocar de les estacions d'esquí i al voltant del 40% a les zones més allunyades.

Segons han considerat des de l'organisme provincial, el Patronat de Turisme comparteix la «satisfacció moderada» que també han mostrat els representants dels sectors turístics de la demarcació, alhora que «ha reafirmat que l'activitat a les estacions d'esquí és segura davant la COVID-19, tal com es va posar de manifest durant la presentació de la nova temporada». En aquest sentit, la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha expressat la seva satisfacció «per haver pogut mantenir obertes les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida durant aquest període festiu i que els visitants hagin respost dins de les limitacions imposades pel Procicat a causa de la pandèmia sanitària». Igualment, Pujol que ha agraït a tot el sector turístic el seu esforç i ha explicat que el resultat final «tot i ser relativament bons estan per sota dels d'altres anys per aquestes mateixes dates, quan el Pirineu de Lleida fregava en molts casos la plena ocupació».

El públic que s'ha desplaçat per al Pirineu de Lleida ha majoritàriament turistes de proximitat tal com ja va succeir a l'estiu, quan les comarques de Lleida i especialment les del Pirineu ja van obtenir un bon nivell d'ocupació turística.