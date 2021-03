La Seu obre el termini per demanar ajuts per al pagament del lloguer del 2021

L'Ajuntament de la Seu ha anunciat que ja es poden presentar les sol·licituds per optar a les subvencions per al pagament de lloguer 2020 adreçades a persones grans. Els veïns de la capital alt urgellenca tenen fins al dia 30 d'abril per presentar les sol·licituds per poder optar a les subvencions per al pagament de lloguer 2021, les quals van adreçades a persones de més de 65 anys. Les demandes s'han de presentar a l'Ajuntament amb cita prèvia. Els principals requisits que cal complir són tenir la residència legal a Catalunya; tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i no superar els límits establerts; ser titulars del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat; no pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a l'estipulat a la demarcació de Lleida; i tenir domiciliat el cobrament de la subvenció.