La Seu obre les inscripcions per a la jornada d'esport popular l'Escanyabocs

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha anunciat l'obertura, aquesta setmana, del termini per a fer les les inscripcions per a participar en la catorzena edició de l'Escanyabocs, una jornada de múltiples proves esportives que ha esdevingut una de les cites clau de l'esport popular al Pirineu.

La nova edició de l'Escanyabocs se celebrarà els dies 15 i 16 de maig a l'entorn del Rafting Parc de la Seu d'Urgell. Segons ha detallat el consistori, les inscripcions estaran obertes fins el dia tretze de maig, dos dies abans de l'esdeveniment perquè s'hi pugui apuntar el màxim de gent possible. Per fer les inscripcions cal entrar escanyabocs.com. En aquest portal s'anirà actualitzant la informació de totes les proves en els pròxims dies. L'Escanyabocs 21 ofereix les proves tradicionals com ara cursa trail, raid d'aventura, orientació nocturna, pedalada BTT, caminada marxa nòrdica i l'open d'escalada, que va debutar l'any passat.