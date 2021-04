La Seu ajudarà els propietaris de mascotes a identificar-les i esterilitzar-les

La Seu d'Urgell ajudarà els propietaris de mascotes a pagar la seva identificació mitjançant microxip alhora que també la seva esterlitizació. L'Ajuntament s'ha adherit a la campanya ´Soc responsable 2021' que té com a objectiu fomentar la identificació i l'esterilització de gossos, gats i fures, conills i porcs vietnamites. La campanya, organitzada per la fundació FADA, i que compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, ofereix la possibilitat d'identificar i esterilitzar els animals a un preu promocional gràcies a la col·laboració dels centres veterinaris solidaris. Així, a la Seu hi ha dos centres veterinaris adherits a la campanya que poden prestar el servei: el Centre Veterinari La Seu i el Centre Veterinari MOA, La campanya es portarà a terme fins el 31 de maig.