La Seu ofereix noves ajudes als empresaris per dinamitzar el municipi

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat la convocatòria de subvencions per a la promoció del municipi per a aquest any 2021. Les sol·licituds s'hauran de formalitzar amb el formulari telemàtic i s'hauran de presentar a la pàgina web de l'Ajuntament entre el 27 d'abril i el 7 de maig. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font, ha argumentat que «l'equip de govern municipal es reafirma a oferir aquests ajuts amb l'objectiu de donar suport als urgellencs i urgellenques que volen muntar un negoci a la Seu, o que vulguin fer-hi millores el que ja regenten». Les ajudes tenen com a objectiu fomentar l'ocupació i l'emprenedoria, principalment en el sector comercial i de serveis, donant prioritat als emprenedors menors de 35 anys i als majors de 55, i als establiments que s'instal·lin al Centre Històric. L'any passat la dotació per a aquesta ajuda va ser de 20.000 euros, amb un màxim de 4.000 per demandant.