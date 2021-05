França aixeca el veto als ramaders de Llívia per fer la transhumància

Els ramaders de Llívia podran pujar els ramats de vaques a les pastures de les Bulloses propietat del mateix Ajuntament de Llívia, tal com ho fan des de fa segles en base als acords internacionals i els drets històrics d'ús. L'estat francès ha reculat i finalment expedirà un permís temporal per aquest any perquè les vaques accedeixin a les pastures, però a partir de l'any que ve ja els exigirà un certificat que demostri que els animals estan lliures de rinotraqueitis bovina infecciosa (IBR, per la sigla en anglès).

El cap de servei de Sanitat animal, Medi ambient i Escorxadors de la Prefectura dels Pirineus Orientals de l'Estat francès ha comunicat a les autoritats sud-catalanes i als mateixos ramaders de Llívia que finalment permetrà el moviment dels ramats lliviencs, segons ha anunciat l'Ajuntament. Això obre la porta als ramaders de Llívia i tota la població a celebrar una transhumància que ha esdevingut un dels esdeveniments socials més arrelats al calendari local. Aquesta autorització s'expedirà per aquesta temporada, i la que ve ja exigirà al bestiar que demostri estar lliure de la malaltia IBR que afecta els ramats bovins. En aquest sentit, una normativa europea que «impedeix la mobilitat del bestiar positiu d'IBR tot i haver estat vacunat prèviament o, fins i tot, del bestiar que essent negatiu en la prova vírica hagués estat vacunat», segons han explicat des de l'Ajuntament. Amb tot, Llívia manté la petició de reunió amb les autoritats dels dos estats per fixar una sol·lució definitiva.