La Cerdanya celebrarà el cap de setmana del 12 de juny una nova edició del festival ‘Happy Walking’ amb totes les places venudes. Quan encara falten deu dies per a l’esdeveniment, els organitzadors de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal han venut pràcticament tots els tiquets. És la segona vegada que esgoten les places després que a l’obertura de la venda ampliessin la capacitat de les excursions de vuit a deu participants.

Els tiquets pel festival de senderisme es van començar a vendre amb una limitació de sis participants per cada una de les vuit excursions, que es faran entre els dies deu i catorze de juny. En una setmana es van esgotar les 48 places. Posteriorment els organitzadors van rebre l’autorització del Procicat d’ampliar-les a deu, i també es van anar reservant totes les sortides fins al punt que aquest dimarts tan sols quedaven quatre tiquets per a una sortida, al Pla de l’Àliga, i quatre per la del Cap de Ginebrar. Paral·lelament, l’Oficina de Turisme de Cerdanya va obrir una llista d’espera per si hi ha baixes o si el departament de Salut permet ampliar l’aforament de les activitats. Aquest dimarts la llista d’espera tenia ja 16 noms apuntats.

Des de l’Oficina de Turisme, la tècnica Maria Faura, ha explicat «la gent té moltes ganes de pujar i, a més, també ens hem trobat amb els participants que van venir en anys anteriors i que volen repetir». Faura ha explicat que han demanat al Procicat si podran ampliar el número de participants però, segons ha remarcat, «no hi comptem perquè no sembla que hagin de relaxar més les mesures de cara a la setmana que ve».

En aquesta edició, els organitzadors han preparat un programa paral·lel d’activitats que inclou l’exposició «Històries i camins. Passeig literari pels camins pirinencs», promoguda per la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), una xerrada amb la participació dels guies del festival i un concert de música tradicional dels Pirineus

El Festival Happy Walking Cerdanya, que l’any passat no va poder celebrar a causa de la pandèmia, és una iniciativa de la taula de treball de Camins de Cerdanya i compta amb el suport de Turisme Cerdanya i el Consell Comarcal i la col·laboració de la Diputació de Girona, IDAPA, l’Ajuntament de Bolvir, el de Puigcerdà, el Parc Natural del Cadí Moixeró, l’ens Pirineus-Catalunya, el Patronat de Turisme Costa Brava-Pirineu de Girona i Ara Lleida.