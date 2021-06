Acord a tres bandes per a la restauració de l’església de la Mare de Déu dels Àngels de Llívia. La Diputació de Girona, el Bisbat d’Urgell i l’Ajuntament de l’enclavament han acordat la redacció d’un pla estratègic pel temple que ha de recollir les millores que necessita.

Segons ha anunciat el consistori, el projecte inclourà les obres que cal fer al mateix monument, el seu entorn per tal d’embellir tota la zona, el condicionament dels subministraments i serveis i, alhora, l’ús lúdic i turístic que podria tenir l’edifici. En aquest sentit, una de les possibilitats que tenen Ajuntament i Bisbat sobre la taula és inclusió de la pujada a la torre del campanar, el qual ofereix una panoràmica sobre la vila i la Cerdanya, en el catàleg turístic de Llívia.

Tècnics de la Diputació i responsables del Bisbat i de l’Ajuntament han visitat el monument per constatar l’estat de l’edifici. En aquest sentit, des del consistori han explicat que la visita ha servit per evidenciar que caldrà fer-hi múltiples millores, de manera que les tres parts han establert la conveniència de redactar i executar un pla estratègic per al monument que en valori la globalitat a nivell arquitectònic i el seu potencial turístic . En aquesta línia, l’alcalde de Llívia, Elies Nova, ha argumentat que «són necessàries diferents obres de manteniment. Cal, per exemple, suprimir les humitats que hi han aparegut; restaurar les pintures de les capelles i millorar les instal·lacions elèctriques i el servei de calefacció i l’acústica. Al final, ben mirat, cal una intervenció important i potser valdria la pena saber, primer, on som».

Des del mateix consistori han remarcat que el pla estratègic «analitzarà l’estat de l’edifici i les seves mancances per, a partir d’aquí, projectar les millores necessàries tot fixant-ne terminis d’execució i pressupostos». Igualment, el pla també plantejarà accions de futur i projectes de millora per al monument com ara la recuperació dels passos de ronda de l’església, la millora dels accessos a l’edifici per a persones amb discapacitat i la creació d’un balcó panoràmic que estarà encarat cap al fòrum romà Iulia Libica a fi efecte d’integrar la visita al temple catòlic en el conjunt de l’oferta turística cultural de la vila.