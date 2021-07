Les seccions de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Cerdanya i de la Catalunya Nord així com el Consell Republicà han convocat per aquest diumenge un acte de reivindicació nacional coincidint amb el pas per l’Alta Cerdanya de la prova esportiva del Tour de França. Les entitats convocants han anunciat el desplegament d’una senyera de grans dimensions a fi efecte d’aconseguir repercussió mediàtica al pas dels ciclistes. Amb aquest objectiu, han convocat les bases sobiranistes que acudeixin a la zona nord de Puigcerdà, al voltant de l’estany del Torniquet, per coincidir amb el recorregut de la prova esportiva, la qual està previst que passi per Ur i Enveitg cap al migdia de camí cap a Andorra pel coll del Pimorent.