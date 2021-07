Els nous responsables de l’Aeròdrom de Cerdanya han anunciat en l’inici de la seva gestió que prioritzaran tant el consens amb els ajuntaments de la zona i els veïns les activitats que hi portaran a terme com una anàlisi constant de les aeronaus i l’impacte sobre el medi ambient per tal que l’equipament sigui estrictament sostenible amb l’entorn de la plana cerdana.

Aquest mes de juliol Aeroports de Catalunya ha iniciat la gestió de l’Aeròdrom de la Cerdanya a petició del Consorci de l’Aeròdrom, un ens integrat pels ajuntaments de Fontanals de Cerdanya i Das, el Consell Comarcal i la Generalitat. Segons han explicat els portaveus del Consorci, «aquesta nova modalitat de gestió directa té com a objectiu apropar l’Aeròdrom de la Cerdanya a la població local, assegurar el compliment del PDUAC, minimitzar les molèsties que produeixen les activitats desenvolupades des de l’Aeròdrom i fomentar-ne un ús més sostenible i integrat; potenciar l’ús d’aeronaus més respectuoses amb el medi ambient, ja sigui pel que fa a emissions de CO2 com en contaminació acústica». Així, els gestors de l’equipament han remarcat que «ens hem compromès a regular les activitats aeronàutiques i altres activitats complementàries que històricament s’han dut a terme a l’Aeròdrom sense coneixement dels Ajuntaments i veïns». Els gestors han iniciat una roda de reunions per implantar les mesures i vetllar per la protecció de la vall.