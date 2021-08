L’Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat el procés de repoblament del llac Shierbeck amb truites autòctones dels estanys i rius del Pirineu a fi efecte de contribuir en la salut de l’aigua per la seva funció dins l’equilibri del seu ecosistema. El repoblament de l’estany amb truites arriba després que l’any passat en foragités les carpes perquè, precisament, es menjaven les truites i alteraven l’equilibri natural.

El repoblament s’ha activat amb la participació del mateix Ajuntament de Puigcerdà i el cos dels Agents Rurals, els quals han portat els peixos de la piscifactoria de Bagà. En aquest primer alliberament, els agents han deixat a l’estany 450 truites adultes i unes 2.000 d’alevines. En una segona fase d’alliberament, els agents tenen previst deixar al llac de Puigcerdà un total d’uns 30.000 exemplars. L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament espera que ara que ja no hi ha carpes a l’estany, les truites, i especialment les alevines, puguin créixer i consolidar la nova colònia de peixos. Així doncs, la regidoria ha apuntat que la seva voluntat és diversificar les espècies animals tant de l’estany com del parc Shierbeck amb estrictament espècies autòctones que no en malmetin l’ecosistema.

Aquest any la pesca a l’estany està prohibida i, segons ha apuntat l’Ajuntament, a partir de l’any que ve ja s’hi podrà pescar, però s’haurà de fer amb sistemes que no perjudiquin altres espècies com ara les aus, que poden mossegar els hams.