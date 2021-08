El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha celebrat una jornada adreçada als ens locals de la demarcació per informar-los sobre la convocatòria d’ajudes de la Generalitat destinades a fomentar la transformació del sector turístic. L’acció s’emmarca en l’atorgament de fons extraordinaris aprovats per la Unió Europea per fer front a la crisi sanitària i econòmica que deixa la COVID-19 dins del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística a les destinacions dels fons Next Generation. Les línies d’ajuda ja estan obertes per fomentar la transformació del sector turístic amb una durada de tres anys i una aportació de 1.858 milions d’euros. A la jornada hi han participat uns 50 representants del món local.