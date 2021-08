La Diputació de Lleida impulsarà la instal·lació de noves calderes de biomassa a la Cerdanya i l’Alt Urgell per tal de rellançar aquest sistema energètic sostenible que permet escalfar edificis públics amb combustible sobrant dels boscos comunals. La Diputació ha anunciat la licitació de les obres per a la construcció de noves calderes a Bellver de Cerdanya, Montellà i Martinet i la Vansa i Fòrnols, a l’Alt Urgell.

La licitació per construir els nous equipaments forma part del projecte global dels Fons Europeus pel desenvolupament rural Feder, Forest4Local, el qual compta amb una inversió de 3,7 milions d’euros. El seu objectiu és reimpulsar l’aplicació de la biomassa als municipis del Pirineu i les comarques de Lleida. Segons ha explicat la mateixa Diputació, el projecte Forest4Local «articularà un sistema d’economia circular que s’iniciarà amb la gestió forestal dels boscos de propietat municipal al Pirineu de Lleida i la transformació de la biomassa forestal en estella per tal d’aplicar-la a les instal·lacions tèrmiques i les calderes dels equipaments públics del territori». La iniciativa beneficiarà 66 municipis de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Val l d’Aran. El projecte també inclou la construcció de centres logístics de gestió de la biomassa i la construcció de calderes a poblacions com ara Bassella, Coll de Nargó, Fígols, Montferrer i Castellbò, Oliana o Ribera d’Urgellet.