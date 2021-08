L’associació de Raiers de la Ribera del Segre, amb seu a Coll de Nargó, té la vista posada en l’any 2022 com a punt d’inflexió per apropar-se al relleu generacional del transport fluvial de fusta al territori. Serà llavors quan la Unesco decideixi finalment si inclou o no la candidatura multinacional «El ràfting amb fusta», presentada per Àustria, República Txeca, Alemanya, Letònia, Polònia i Espanya, de la qual formen part els raiers de Nargó, a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Si aquesta situació es dona, podran arribar a nous públics i assegurar que «no es perdin els descensos pel riu Segre», explica el president del grup, Àlex Ferré.

Pocs joves s’interessen per aquesta festa i el reconeixement internacional podria ser un atractiu per aquest públic. «Veuen la baixada de raiers com una tradició de gent gran i pocs volen conèixer que hi ha darrere», destaca el president.

A part d’arribar als joves per assegurar el relleu generacional, també volen obrir-se a altres perfils. A Catalunya hi ha una altra agrupació, la de la Noguera Pallaresa, però la de Coll de Nargó és menys nombrosa. «D’ençà que celebrem la festa, hi ha hagut anys amb més col·laboradors i d’altres on hi ha hagut menys, però si aconseguim el reconeixement, arribarem a més gent», explica. Des del 1989, quan es va fer el primer descens pel riu Segre, ja se n’han fet 32, l’últim la setmana passada, encara que l’ofici al municipi data del segle XVII. «Els raiers van tenir una llarga trajectòria a la comarca», relata Ferré. Si el reconeixement internacional arriba, el grup aprofitarà les vies publicitàries que els ofereix la categoria per «retre homenatge a totes les persones que s’hi van dedicar».

Des de l’Ajuntament de Coll de Nargó valoren positivament l’impacte que tindria una resolució a favor sobre el municipi. «Sumariem més visitants i el municipi tindrà més reconeixement», explica el regidor Emili Molins.