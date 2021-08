El Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb quasi 80.000 ha de superfície, la major part de les quals a alta muntanya, és un dels parcs on l’accés tant a peu com amb vehicle és més difícil. Amb l’objectiu de millorar la informació disponible per als visitants que per diverses raons no poden accedir a peu al Parc i d’afavorir l’ús del transport públic i de baix impacte ambiental, s’ha editat un plànol-guia sobre la mobilitat sostenible al Parc.

Per tal que els visitants puguin accedir al Parc procurant el mínim impacte sobre el medi, el plànol-guia inclou, entre altres informacions, les parades de transport públic més properes al Parc, els pobles on es pot llogar bicicletes normals i elèctriques, els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, les àrees per a autocaravanes o els contactes dels serveis de taxis locals.

Per a facilitar la planificació dels trajectes amb vehicle 4x4, en aquest nou plànol-guia les pistes apareixen seguint un codi de colors segons el tipus de regulació, ja que varien segons el terme municipal. Amb l’objectiu de difondre i afavorir el compliment de la normativa vigent, també s’hi ha inclòs les normes bàsiques de circulació motoritzada al medi natural.