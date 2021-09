L’Ajuntament de Llívia treballa en la recuperació i la senyalització de dotze camins i senders del seu terme municipal. La iniciativa inclou, també, la indicació del patrimoni i, així, per exemple, hi haurà senyals que marquin la presència de les cabanes de pastor que hi ha dins del recorregut d’aquests senders. També es senyalitzaran les fonts i d’altres elements arquitectònics. La inversió aproximada a la primera fase és de 35.000 euros.

El projecte inclourà, a més, per una fase posterior, ubicar alguns miradors amb els corresponents plafons informatius i bancs. L’objectiu final d’aquest projecte és oferir, als visitants, un atractiu turístic més.

L’Ajuntament de Llívia vol fer realitat aquest projecte en dues fases repartides entre els anys 2021 i 2022. La part més important del cost del projecte es troba en la senyalització. A banda, els camins i senders senyalitzats portaran una indicació de la dificultat que presenten.