La Seu d’Urgell i el Pirineu han presentat oficialment aquest dimecres els nous estudis universitaris d’Educació Física especialitzats en activitats de muntanya i riu. Es tracta d’una nova oferta acadèmica adaptada a la realitat econòmica de les comarques de muntanya que ha de permetre els joves pirinencs de l’Alt Urgell i la Cerdanya accedir a estudis universitaris a prop de casa. El primer curs del centre de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INFC) Pirineus, adscrit a la Universitat de Lleida, s’ha iniciat aquesta setmana amb 40 alumnes, la major part dels quals provinents del Pirineu català però també de l’aragonès i navarrès.

L’acte d’inauguració del primer curs d’Educació Física Pirineus es va fer ahir al Parc Olímpic del Segre. En l’acte, la secretària general de l’Esport, Anna Caula, va assegurar que aquests estudis suposaran «un abans i un després» de cara a donar «riquesa i vida» al territori com, va afegir, al seu dia ho van ser les instal·lacions del Ràfting Parc dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Per la seva banda, el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, va posar en valor el fet que en quatre anys hi haurà més de 200 estudiants de CAFE a la Seu, la qual cosa suposa una font per atreure «talent» a les comarques del Pirineu.

En aquesta primera setmana de curs, els 40 alumnes, sorgits d’un procés de selecció amb 567 aspirants, han realitzat un raid d’aventura en el qual han realitzat proves com ara una fast-track entre la Seu i Bellestar, una sessió d’orientació nocturna, jocs cooperatius o una rogaine d’orientació. Aquesta nova oferta formativa és pionera a l’estat i a Europa, raó per la qual ha despertat molt interès entre els joves i professionals de les activitats d’esport i aventura, segons han remarcat des del mateix INEFC.