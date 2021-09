El Museu Municipal de Llívia ha organitzat per a demà una activitat per donar la benvinguda a la tardor consistent en una sortida per conèixer els arbres de la Cerdanya i el Capcir. L’activitat començarà a les deu del matí amb el guiatge del enginyer jubilat i amant de la natura, voluntari del Jardí Botànic del Museu de les Ciències Naturals de Barcelona amb ascendència cerdana Enric Orús i Aguilar. L’excursió recorrerà la Vall-llobre de Llívia.