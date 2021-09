El Consell Comarcal de la Cerdanya ha creat un nou espai de debat i assessorament per ajudar els joves de fins a 30 anys de la comarca a trobar feina. Es tracta del Club de la Feina, un entorn obert de suport als joves que s’obrirà tots els dimarts dels mesos d’octubre i novembre durant dues hores.

El Club de la Feina es crearà cada setmana els dimarts entre les onze del matí i la una del migdia a les instal·lacions de la biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà. Utilitzar el nou servei no requerirà una cita o tràmit previ sinó que els joves podran anar-hi quan vulguin. D’aquesta manera l’àrea de Joventut de l’ens comarcal vol posar les màximes facilitats perquè els joves que ja no estudien i tampoc tenen feina puguin assessorar-se sobre la millor manera d’introduir-se en el mercat laboral. El servei, impulsat per Ocupació Juvenil, ofereix ajuda a l’hora de fer el currículum, a buscar i seleccionar ofertes laborals, gestionar els perfils als portals de feina així com informació sobre els programes d’ocupació juvenil de les administracions. L’assessorament també inclou nocions de com preparar una entrevista i optimitzar els recursos propis davant una oferta de feina.

El projecte té el suport de la Generalitat, del Ministeri de Treball i Economia Social i els Fons Socials Europeus.

En les hores del Club de la Feina la tècnica Referent d’Ocupació Juvenil atendrà els joves de manera personalitzada.