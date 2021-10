El nou Espai Rural La Trumferia de la Cerdanya, que ha engegat la família del mas Montagut, ja ha obert portes de forma oficial. La iniciativa té com a objectiu posar en valor tant les seves patates ecològiques com altres productes locals del territori, així com donar a conèixer l’activitat agrícola i ramadera que duen a terme.

«La nostra proposta és ben simple, és vincular persones i aliments», explica a Regió7 una de les promotores de la iniciativa, Teresa Torner. En aquest sentit l’espai rural, que obre cada dissabte i diumenge d’11 a 14 h, proposa als assistents poder gaudir d’un conjunt de productes ecològics i locals en el mateix espai on es du a terme la collita de trumfos. Tant és així que fins i tot es permet als assistents que entrin al camp i participin ells mateixos en la collita de les patates.

Per altra banda, La Trumferia també ha posat en marxa l’opció de visitar les seves instal·lacions i conèixer des de dins el seu funcionament. «Proposem una visita rere el teló dels productes de La Trumferia», explica Torner, tot i que aquestes visites s’han de reservar prèviament.

El Mas Montagut, a més de la producció de trumfos, també du a terme ramaderia extensiva amb vaca bruna, i també tenen cavalls del Pirineu. De fet, fa més de 30 anys que segueixen un maneig ecològic, un tret diferenciador de la gestió d’aquesta finca.

El projecte de l’Espai Rural La Trumferia també ha estat reconegut com la iniciativa guanyadora a la Cerdanya del Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran. Es tracta d’una convocatòria de finançament col·lectiu mixt en què les administracions públiques complementen les aportacions que fa la ciutadania a través del micromecenatge de la Fundació Goteo, aportant un euro per cada euro recaptat, i així multiplicar els fons recollits. En el cas de La Trumferia, la ciutadania va aportar més de 4.000 euros en la campanya de micromecenatge; així doncs, les administracions n’hauran d’aportar 4.000 més.

Torner explica que aquest finançament els permet apostar per aquesta iniciativa de cara al futur.