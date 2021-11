Una parella que viu al Querforadat, al municipi de Cava (Alt Urgell), denuncia que des de la seva arribada al poble, ara fa un any i mig, estan patint assetjament de caràcter homòfob per part d'alguns veïns. Tots dos regenten en aquest nucli, on durant l'any hi resideixen poc més d'una desena de persones, un espai gastronòmic amb una cuina en una 'food truck'.

Anteriorment, havien exercit de mestres i un dels veïns li hauria dit a un d'ells que "no hi portaria el seu net a la seva classe" per la seva condició homosexual, tal com ha avançat el diari 'Segre'. A més, han assegurat que en aquest període de temps també han vist d'altres actituds de caràcter "masclista" i "racista" dirigides a diverses persones que viuen allà.

Segons relata la parella, un d'ells també hauria patit un intent d'atropellament fa uns mesos, fets que van anar a denunciar als Mossos d'Esquadra. Finalment, s'han trobat que algunes persones es refereixen a ells com "els maricons". Tot i això, han volgut deixar clar també que altres veïns del poble els han rebut amb els braços oberts i els hi han fet costat. Finalment, han explicat que han decidit fer públic el seu cas d'assetjament per fer visible que els "atacs homòfobs" també es produeixen fora de Barcelona.