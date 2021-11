L’Ajuntament de Puigcerdà vol establir amb exactitud la importància del conjunt de pintures gòtiques que decoren alguns murs interiors de l’església parroquial de Sant Domènec, que ha estat objecte d’un projecte integral de restauració en els últims anys. El consistori vol fixar el valor del conjunt per posar en valor les pintures per al patrimoni cultural i l’oferta turística local.

L’Ajuntament ha demanat al Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya, un ens públic depenent de la Generalitat, per tal que realitzi un estudi sobre les pintures que en els últims anys han anat apareixent a les parets del temple a mesura que s’ha anat restaurant. L’estudi ha de determinar l’any en que van ser fetes i, així, determinar la seva cronologia i realitat en el context històric i artístic de la Cerdanya i el país. El consistori considera el conjunt de sanefes simètriques que es van trobar a la part del cor de l’església un dels conjunts més importants del país per la seva magnitud. L’anàlisi ha de permetre els historiadors situar aquest conjunt decoratiu en el seu període artístic exacte, a partir del segle XV. D’aquesta manera l’Ajuntament en podrà bastir l’explicació per a les futures visites. El conjunt de pintures gòtiques trobades a l’església de Sant Domènec inclouen escuts, elements florals i polígons decoratius de colors vermells i blaus en, principalment, la gran paret del cor que forma el dors de la façana així com algunes capelles laterals.