La Cerdanya ha activat un procés per tal que les administracions locals i la població dissenyin junts un pla d’adaptació al canvi climàtic amb la implantació generalitzada de les energies renovables a través d’un projecte que tingui en compte les especificitats i necessitats de la comarca. L’objectiu final del projecte és redactar i aprovar a través d’un procés participatiu un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

El projecte, que compta amb la coordinació de la Diputació de Girona, té com a objectiu «planificar accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic per assolir les darreres directrius de la Comissió Europea d’una reducció del 55 % d’emissions de CO₂ d’ara el 2030», segons han explicat des de l’òrgan provincial. L’acció ha comportat la configuració d’un grup de treball PAESC que amb el nom de Vall cerdana aplega els municipis d’Alp, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Llívia, Meranges, Puigcerdà i Urús.

En paral·lel, altres comarques i territoris també han creat el seu grup PAESC. La fase de processos participatius en totes les zones i comarques s’activarà el dimarts dia 16 de novembre amb sessions telemàtiques que portaran per títol «Carregueu-vos d’energia i decidiu el futur del vostre territori». En aquestes sessions es presentaran, proposaran i debatran accions supramunicipals incloses en els PAESC. A la Cerdanya la sessió es farà el dia 26 de gener.

Segons han explicat els tècnics de la Diputació, les propostes que se seleccionin al procés participatiu es penjarà al portal Decidim a fi efecte que posteriorment s’obri un període de trenta dies per «fer comentaris i donar suport a les propostes, així com suggerir-ne de noves». El repte dels impulsors de l’acció és que els actors dels diferents sectors econòmics com ara el turisme, la indústria o el comerç, així com les entitats socials i la ciutadania en general participin en aquesta fase del procés per «obtenir documents adaptats i consensuats pel territori». Finalment els ajuntaments hauran de validar via ple municipal els acords adoptats i el pla energètic.