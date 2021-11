El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha inaugurat aquest dimecres el túnel de Tresponts, situat a la carretera C-14 entre la sortida d'Organyà i el desviament cap al nucli de Montan de Tost, que començarà a funcionar la setmana vinent. El vicepresident ha definit la infraestructura com un "eix vertebrador" i que contribueix a fer de Catalunya un país "connectat".

L'obra s'ha allargat quatre anys i ha tingut un cost de 35,4 milions d'euros, "molt ben invertits", ha ressaltat el també conseller de Polítiques Digitals i Territori. En total, s'ha actuat en més de tres quilòmetres de via, tot i que la galeria principal del túnel té una llargada d'1,3. A la resta del tram s'han fet obres per eixamplar la calçada, amb esculleres i voladissos.

Puigneró ha destacat que la posada en marxa del túnel permet millorar la seguretat en aquest punt i crear "noves oportunitats" per a la comarca de l'Alt Urgell. També ha ressaltat el fet que aquesta ha estat una de les obres més importants que ha dut a terme el Govern a la xarxa viària. El vicepresident de l'executiu català també ha volgut fer un paral·lelisme entre la llegenda local dels 'minairons', a qui ha dit a tall anecdòtic que en una altra època se'ls hagués atribuït la construcció de la infraestructura, per afirmar que el que simbolitzen aquests personatges és la "força" de la comarca per tirar endavant aquest projecte.

El nou túnel, que té una amplada de dotze metres, evita el pas de la circulació pel congost de Tresponts en un tram de via especialment sinuós. En aquesta zona també s'ha eixamplat la carretera per facilitar la seguretat i la fluïdesa de la circulació dels vehicles, amb una calçada que ha passat dels set o vuit metres fins als deu d'amplada. A més, s'ha ampliat el túnel existent dels 6,5 metres que tenia fins als onze. Les obres van començar a finals de 2017 i s'han acabat endarrerint un any per la pandèmia i diverses aturades.

A l'acte d'inauguració de la infraestructura hi ha assistit, entre d'altres, l'exconseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull, el ministre andorrà de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i el delegat del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, a més de diversos alcaldes de l'Alt Urgell. A banda d'aquesta obra, en els darrers anys s'han dut a terme actuacions per un valor de prop de 250 milions d'euros a l'Alt Pirineu i Aran en carreteres com ara la C-28, l'eix de Comiols o la C-462 a la vall de la Vansa i Tuixent.

Satisfacció dels alcaldes i la plataforma que reivindicava el túnel

Per la seva banda, l'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà, ha dit que la inauguració del túnel representa un "dia històric" per la zona i ha donat les gràcies a les institucions que han fet possible l'execució de la infraestructura, a més de les empreses i treballadors implicats i la plataforma veïnal que en reivindicava la construcció. En aquest sentit, ha detallat que ha estat una obra "ambiciosa" tant pel volum econòmic que representa com per la complexitat tècnica per dur-la a terme. Finalment, ha assegurat que aquesta ajuda a cohesionar la comarca.

Mentre, l'alcalde de Fígols i Alinyà, Ignasi Finestres, ha assegurat que els veïns estan "molt orgullosos del túnel", tenint en compte que la C-14 és una via molt utilitzada i que els conductors tenien por dels despreniments que es poguessin produir a l'actual carretera que travessa el congost. A més, ha aprofitat el seu parlament per demanar suport en la recuperació del tram del camí de Sant Jaume i la via romana que passa per aquest punt, ja que considera que tot plegat podria ser un atractiu per conèixer com era, històricament, la mobilitat per aquesta zona.

Finalment, la portaveu de la plataforma veïnal pel túnel de Tresponts, Pepa Reig, ha afirmat que estan "més que satisfets" amb la nova infraestructura i ha detallat que les reivindicacions de l'entitat van començar ara fa dotze anys. "Malauradament, ha costat moltes llàgrimes a moltes famílies que han patit accidents amb morts", ha lamentat la portaveu, que creu que el fet d'haver aconseguit que s'executin les obres farà que aquestes puguin circular per aquest punt "sense por". Reig, juntament amb altres membres de la plataforma, han aprofitat l'acte d'inauguració per mostrar cartells celebrant la posada en servei del nou túnel.