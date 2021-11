La Comissió d'Autoprotecció de Protecció Civil de la Generalitat ha aprovat aquest divendres 16 nous plans d'autoprotecció d’indústries de risc químic, instal·lacions elèctriques, dos castells de foc, un multicinema o una cursa, entre altres. Entre els quals, hi destaca el d’una escola i una bassa de grans dimensions de l’estació d’esquí de La Masella que s’homologa parcialment. A la Catalunya Central, hi ha un altre pla més homologat, concretament, als cinemes Bages Centre.

Ha estat la vuitena reunió de la Comissió d’Autoprotecció, que es va reunir per primera vegada el passat mes de març de 2021, i que està agilitzant el procés d’homologació dels plans d’autoprotecció reduint de forma significativa els terminis de resolució expressa dels procediments. Els 16 Plans d’Autoprotecció homologats avui s’afegeixen als 173 homologats a les anteriors reunions de la comissió, de manera que deixen un total de 189 plans homologats entre els mesos de març i novembre.

En total, s'han aprovat 7 de Barcelona, 4 de Girona, 2 de Tarragona, 2 de la Catalunya Central i 1 de l’Alt Pirineu i Aran. Entre els plans homologats n’hi ha 5 d’indústries (dels quals 4 presenten quantitats importants de substàncies perilloses i 1 per l’elevada càrrega de foc), 2 instal·lacions elèctriques; 2 castells de foc; una cursa; un complex hoteler tipus ressort; un càmping i un multicinema.

Els no homologats

A la comissió s’han presentat també 13 projectes que no han estat homologats. Es tracta de 4 instal·lacions amb productes químics; 3 residències de gent gran; 3 edificis d’oficines; una discoteca; un hotel i un edifici amb alta ocupació. De les comarques de Barcelona n’hi havia 11; de Girona 1; i de l’Alt Pirineu i Aran 1. La no homologació respon a deficiències en el contingut del pla o bé insuficiències dels mitjans i recursos d’autoprotecció necessaris per respondre a una emergència i evitar danys greus dins o fora de l’activitat, segons el cas.

En tots aquests casos, les activitats han rebut l’informe d’avaluació tècnica de la Direcció General de Protecció Civil on consten els aspectes del pla d’autoprotecció que cal esmenar i es farà seguiment al llarg dels pròxims mesos per tal que es facin les degudes correccions si l’activitat no les presenta amb caràcter immediat.