El farmacèutic i expert etnobotànic de Puigcerdà Joan Muntané ja és membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. El prolífic activista científic cerdà ha pres possessió del nou càrrec honorífic en el transcurs d’un acte solemne celebrat aquest dilluns al vespre a la sala gòtica de l’antic hospital de la Santa Creu de Barcelona. Muntané ha estrenat el càrrec d’acadèmic amb la voluntat de difondre en l’àmbit nacional la seva visió cerdana i pirinenca de la botànica i la seva relació amb els usos i costums dels pobles pirinencs al llarg de la història.

L’acte de proclamació de Muntané com a nou membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia va congregar en una cerimònia d’una hora de durada un centenar de representants del sector farmacèutic del país. Igualment, també hi van assistir familiars i amics del farmacèutic puigcerdanès així com historiadors i botànics coneixedors de la seva tasca divulgativa. El mateix Muntané ha explicat que «estic content; l’acte en si va ser molt solemne i bonic, no tan sols pel lloc sinó també pel reconeixement dels companys de professió; hi havia molta gent coneguda tant des del punt de vista familiar i professional com el de les amistats». El farmacèutic de Puigcerdà ha argumentat que «m’han demanat que participi i aporti dinamisme a l’entitat, de manera que a partir de gener parlaré amb la gent de l’Acadèmia que conec per veure què podem fer; el que és clar que tinc moltes ganes de col·laborar i aportar la meva visió pirinenca de la farmàcia». Muntané és l’únic representant del Pirineu a l’ens juntament amb una col·lega d’Andorra. Després de l’acte d’entrega d’un diploma i imposició d’una medalla i l’estola de l’Acadèmia, Muntané va oferir la conferència «Les quatre estacions del món pagès tradicional de Cerdanya. Espigolant entre l’etnobotànica, l’antropologia i la literatura», la qual ha quedat editada i entregada a cada membre de la institució. Finalment Muntané va signar un llibre d’honor i va compartir una estona de refrigeri amb els presents. La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya està formada per 227 farmacèutics.