La Seu d’Urgell ha organitzat un taller sobre digitalització en tres dimensions d’objectes i edificis patrimonials utilitzant la fotogrametria i l’escaneig 3D per làser. El taller s’ha celebrat a través del projecte Giravolt que s’adreça a tècnics municipals, de museus, arquitectes, restauradors, arqueòlegs, entre d’altres professionals del patrimoni, segons ha informat el mateix consistori. Durant la sessió, que ha estat impartida per tècnics especialistes de la direcció deneral del Patrimoni Cultural i de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, s’ha digitalitzat Les Mesures de la Bladeria i l’espai interior de l’antiga església de Sant Domènec. Així, els professionals de patrimoni han conegut com s’aplica la digitalització en 3D.