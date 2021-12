La Borsa d’Habitatge Social de l’Ajuntament de Puigcerdà té una llista d’espera de 170 famílies. El consistori gestiona des de fa una dècada les necessitats socials de la població amb un parc d’habitatge públic o de gestió pública especialment reduït a causa de la pressió que exerceix el turisme sobre el mercat immobiliari, que imposa preus alts i fa decantar els propietaris vers el lloguer per temporades.

L’Ajuntament de Puigcerdà gestiona dos tipus d’habitatges. Els que queden inscrits a la Borsa de Lloguer Social, els quals formen un parc de 41 pisos de titularitat privada els propietaris dels quals n’han cedit la gestió al consistori. Els serveis municipals fan en aquest cas un paper de mediador entre els propietaris i els llogaters i s’encarreguen, per exemple, de la signatura dels contractes, el control de pagament, la gestió dels impagaments i els tràmits judicials si escau. Tots els 41 pisos de la Borsa de Lloguer Social estan ocupats per famílies que compleixen els requisits de caire social o de necessitats específiques establerts per optar-hi. L’altre bloc d’habitatges de la Borsa municipal el formen els pisos que la Generalitat ha cedit al consistori perquè, també, els gestioni. Es tracta de sis pisos, i un setè en tràmit, distribuïts al bloc del carrer de Sant Agustí i a la Colònia Simon. Aquests habitatges es destinen a famílies considerades amb necessitats especials d’atenció. La Generalitat té pisos a Puigcerdà perquè en el seu dia, ja fa més d’una dècada, va construir-ne a través de l’Agència Catalana de l’Habitatge. Des de la promoció dels pisos del carrer de Pic Peric, fa uns 13 anys, ja no en construeix a la capital cerdana. El lloguer social estableix un índex del 30% del salari obtingut per demandant. Els pisos tenen lloguers d’entre 300 i 550 euros.

Amb aquest parc de pisos, l’Ajuntament gestiona una llista d’espera de la qual les tècniques municipals no en donen ningú de baixa si no ho sol·licita expressament. Amb tot, les urgències socials i d’atenció especial obliguen sovint l’Ajuntament a prioritzar les famílies més necessitades per sobre de les que tenen més antiguitat a la llista. Des de l’any 2010, quan es va activar la llista, el consistori ha recollit 311 famílies demandants. Els serveis tècnics municipals van actualitzant la llista periòdicament i es posen en contacte amb els seus membres.

Lloguer turístic, el problema

Els propietaris de pisos de Puigcerdà i la Cerdanya són reacis a cedir els pisos per a lloguer social perquè el lloguer per temporada turística els dona més rendiment econòmic i, alhora, els assegura contractes curts.