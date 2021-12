L’Ajuntament de la Seu ha aprovat l’atorgament d’una partida de 8.000 euros en concepte d’ajudes per a professionals en règim d’autònom. Així, el consistori entregarà deu subvencions per un import de 800 euros cadascun, la quantitat màxima que disposava aquesta convocatòria d’ajudes pressupostada en 10.400 euros, segons ha comunicat el mateix Ajuntament. Els autònoms que han rebut aquest ajut s’inclouen en la tipologia de persones desocupades o en situació d’atur que es van donar d’alta d’autònoms entre l’1 de novembre del 2020 i el 31 d’octubre del 2021.

La tinent d’alcalde de Promoció del Municipi de l’Ajuntament de la Seu, Mireia Font, ha argumentat que «pensem que és important seguir donant suport a aquelles persones de la nostra ciutat que decideixen emprendre i aposten per fer-ho a la Seu... Creiem que cal mantenir les ajudes, és per això que s’incorporen de nou al pressupost per al 2022».