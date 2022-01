La circulació pel túnel del Pimorent (Cerdanya) s'ha vist interrompuda aquest diumenge al vespre a causa d'una nevada intensa. Diverses rutes dels Pirineus han quedat afectades per l'episodi de nevades i han estat desenes de vehicles els que han quedat atrapats en conseqüència. Entre les vies afectades es troba aquest punt de l'Alta Cerdanya, que travessa el Pirineu per la vall del Querol i que dona accés als cerdans cap a la ruta europea E-9 per l'Arieja.

Centenars de vehicles atrapats per passar de l'Arieja cap als Pirineus Orientals pel túnel de Pimorent https://t.co/jJqoxZmaLF — ρG (@rogermilego) 9 de enero de 2022 A banda d'aquest tall, el servei de Trànsit també ha restringit per vent i acumulació de neu la carretera BV-4024 a Bagà (Coll de Pal). Així mateix, s'ha tallat l'accés a la C-28 a Nau Aran i la C-142b a Beret per risc d'allaus. El radar meteorològic del Meteocat ha detectat a les dues de la matinada fortes ratxes de vent, pluja i neu a diferents sectors de la comarca de la Cerdanya. Al llarg de la nit, la precipitació ha afectat l'extrem nord del país, on s'han acumulat gruixos de neu considerables als sectors més elevats. A l'estació meteorològica de Malniu, situada a 2.230 metres, s'han acumulat fins a 32,3 mm de neu i 9,2 mm a Puigcerdà. Imatge del producte Pluja o Neu del radar meteorològic de les 02:00 h amb les ratxes de vent màxim de l'última semihora. pic.twitter.com/3wGP041x4H — Meteocat (@meteocat) 10 de enero de 2022 Protecció Civil ja va alerta que l'episodi de nevades al Pirineu occidental s'allargaria fins a aquesta matinada. Així mateix, per aquest dilluns pot haver-hi perill fort d'allaus a la zona Perafita-Pedrós, així com a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Prealerta #ALLAUCAT #ProteccioCivil per perill d'allaus FORT (nivell 4) per demà dilluns 10 de gener a la zona l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la zona Perafita-Puigpedros. pic.twitter.com/1pmu7m8AIR — Protecció civil (@emergenciescat) 9 de enero de 2022