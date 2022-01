L’Ajuntament de Bolvir ha inscrit l’Espai Ceretània en el programa Biosphere Sustainable Lifestyle, el qual promou a nivell internacional els equipaments que es comprometen en favor del medi ambient i d’una cultura saludable.

Segons han explicat els responsables del mateix Espai Ceretània, el distintiu Biosphere Sustainable Lifestyle «és un sistema revolucionari que indica el nivell real de sostenibilitat de qualsevol empresa o entitat turística, involucra als empleats i connecta amb els clients o visitants de la destinació». A partir d’aquest programa, el sistema reconeix el compromís de l’equipament amb els valors sostenible i demostra la seva millora diària per obtenir la certificació Biosphere, el segell del qual està vinculat amb els disset Objectius de Desenvolupament Turístic (ODS) promulgats per Nacions Unides. La certificació ha d’aportar a l’equipament cultural i turístic de Bolvir la possibilitat d’augmentar els estalvis econòmics a través de l’eficiència energètica i hídrica; aparèixer com a entitat certificada Biosphere en les principals OTAS com Booking, Agoda, Hotelbeds, Ecohotels i aviat Trivago; disposar d’un perfil i reconeixement, incloent-hi una placa, un codi QR, presència en web i entrar en els canals de comunicació i promoció de Biosphere i els seus destins, entre d’altres. Bolvir ha tramitat l’adhesió a aquest moviment a través del Patronat de Turisme Ara Lleida amb el qual col·labora.