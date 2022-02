La cooperativa Cerdanya Solar treballa amb l’objectiu d’estendre el model de la Comunitat Energètica que impliqui tant les administracions locals com els veïns i les companyies elèctriques locals amb un sistema que, alhora, generi un excedent que serveixi per ajudar a combatre la pobresa energètica al mateix territori. El tècnic fotovoltaic i responsable del departament comercial de Cerdanya Solar, Xavier Lozano, argumenta que «l’objecti és crear una comunitat energètica que sigui capaç de potenciar la instal·lació d’autoconsum domèstic amb la gestió dels ajuntaments a través de cooperatives o associacions de productors perquè tota la producció que es faci a les teulades subministri, primer, als edificis municipals i, després, ajudi els veïns del poble que necessitin ajuda.

En aquest sistema, la comercialitzadora podria ser una companyia elèctrica també del territori, com ara Peusa, que serviria aquests usuaris amb un preu just i raonable». Amb aquests actors, la comarca aconseguiria tancar un cercle en la generació i distribució de l’energia a partir del riu Segre, amb la producció hidroelèctrica, i el sol de la vall. Un dels factors que ha de fer més òptim i sostenible el sistema d’abastament és l’eliminació d’intermediaris. Lozano ha apuntat que les comunitats energètiques asseguren la continuïtat del sistema més enllà dels canvis de govern i, alhora, agilitza la gestió. Els ajuntaments d’Alp i Bellver han començat a treballar en el foment de l’energia solar, un amb la bonificació dels impostos municipals i, l’altre, amb l’estudi per a la creació d’una comunitat energètica. Els majors camps de creixement són el ramader amb plaques a les grans teulades i el de serveis, amb grans pics de consum.