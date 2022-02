La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet ha començat una nova campanya que sota el lema «Si recicles, guanyes. Per una taxa justa», es proposa que la població assoleixi un percentatge de reciclatge del 65% dels residus, que és el que estableix com a obligatòria la Unió Europea a tots els països que en són membres. Una de les mesures per arribar a aquest objectiu és la implantació d’una taxa justa per premiar als ciutadans i ciutadanes que siguin bon recicladors. Per això, la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet adaptarà els contenidors perquè cada persona es pugui identificar quan recicli i així estalviar-se fins a 60 euros en el rebut d ela brossa, segons ha explicat l’Ajuntament de la Seu. Als veïns que s’apuntin a la campanya se’ls instal·larà una app al telèfon que permetrà que es puguin identificar cada vegada que llencin les escombraries. El percentatge de reciclatge de l’Urgellet és ara del 56%.