Consolidat el nou recorregut del Telecabina de la Molina fins al cim de la Tosa com un dels grans referents turístics de la Cerdanya, el Parc Natural del Cadí Moixeró ha previst construir-hi un gran mirador. El nou equipament turístic ha de permetre els visitants tancar l’arribada al cim i el refugi del Niu de l’Àliga, al cota 2.537 metres, amb una panoràmica en la qual podrà identificar les muntanyes i punts de referència de la Catalunya central i el Pirineu.

El projecte de construcció del nou mirador de 360 graus al cim de la Tosa té un pressupost assignat d’uns 12.000 euros. L’atuació la portarà a terme el mateix Parc Natural del Cadí-Moixeró amb la col·laboració de l’estació de La Molina. La idea, segons explica el director del Parc, Jordi Garcia, és construir unes petites escales i una barana de fusta per facilitar-hi l’accés amb seguretat. Alhora, també s’hi instal·laran fotografies panoràmiques a la part superior per assenyalar el que s’hi veu. D’aquesta manera, els visitants podran conèixer millor altres muntanyes de la comarca del Ripollès i de la Catalunya del Nord que s’observen des d’aquest punt, que passa per ser el més alt del Pirineu central accessible a tots els públics. La previsió dels responsables del parc del Cadí és construir el nou mirador en un turó que hi ha al costat del refugi del Niu de l’Àliga. La visita al refugi i el futur mirador es pot fer sense haver d’esquiar comprant el forfet de passeig del Telecabina Cadí Moixeró a l’estació de la Molina.