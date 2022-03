L’estació d’esquí de Masella ha tancat aquest cap de setmana la temporada d’esquí nocturn amb un balanç de 23 dies oferts, segon han informat els responsables del camp de neu.

Les jornades d’esquí sota els focus s’han portat a terme els dijous, dissabtes i festius tant del pont de la Puríssima com les festes de Nadal, i ara l’estació ha decidit finalitzar-les a causa de l’allargament del dia. Els 23 dies d’esquí nocturn suposen la recuperació d’aquesta modalitat de la temporada després de l’hivern anòmal de l’any passat a causa de la pandèmia. Tant és així que tan sols suposa tres dies menys que els 26 que va oferir la temporada 2017-2018, considerada excepcional i una de les millors de la història de l’esquí. En aquella campanya, Masella va acollir 28.000 esquiadors en 26 dies, amb una mitjana de 1.076 esquiadors per jornada nocturna. Seguint aquesta afluència d’aficionats, quan encara falta tancar el balanç definitiu, l’estació haurà rebut una xifra d’esquiadors de nit del voltant dels 25.000.

Des de l’estació han remarcat que a partir d’aquesta primera setmana de març ja és a la venda el forfet especial de primavera, el qual permet esquiar la resta de la temporada per 225 euros. Segons els càlculs dels responsables del camp de neu, aquest abonament s’amortitza en cinc dies d’esquí. El forfet s’acompanya d’un talonari d’invitacions per esquiar en altres estacions del Pirineu. Masella té com a objectiu allargar la temporada fins al maig.