La plataforma SOS Pirineus va exposar ahir davant del Síndic de Greuges els seus arguments en contra de la construcció que l’alcalde de Bellver de Cerdanya, Xavier Porta, i el seu fill, el regidor Joan Porta, del partit independent Endavant Cerdanya, han impulsat en uns terrenys protegits situats entre els nuclis de Talltendre i Ordèn. Ahir, el Síndic es va comprometre a estudiar el cas a partir de la documentació facilitada pels ecologistes.

En el dossier que van entregar a la institució, posen l’accent en la inviabilitat d’incloure la construcció al catàleg local de masies, un tràmit que està pendent de l’aprovació de la Generalitat i pel qual els ecologistes van interposar una demanda a finals de març. En la documentació presentada, argumenten que, per tal de catalogar una casa com a masia, aquesta hauria d’haver estat habitada prèviament i asseguren que l’habitatge en qüestió ocupa l’espai d’una barraca d’eines de les mines de manganès de la zona. Una afirmació que demostren amb un mapa del portal MinerAtlas, especialitzat en patrimoni miner, que assenyala les boques de la mina que se situaven entorn la casa actual.

Un altre dels arguments que exposen al Síndic és que les runes mineres sobre les quals s’ha erigit la casa no superaven els 18 metres quadrats, una dimensió que no compleix la superfície mínima de 75 metres quadrats que estableix la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat per a la reconstrucció d’una masia. A més, la plataforma també subratlla que, en el cas que la casa complís els criteris per ser catalogada com a masia, «la planta que s’ha executat supera enormement la planta original que hi havia en l’època minera i, en aquest sentit, no respecta la seva estètica original».

L’entitat també incideix en el fet que les obres a la zona protegida van començar el 2019, un any abans de l’inici dels tràmits per a la seva inclusió al catàleg local de masies (vegeu l’edició del 6 d’abril del 2022). Durant els pròxims mesos, el Síndic estudiarà la informació recollida per la plataforma per avaluar el cas concret.

Bellver va aprovar el catàleg local de masies l’any 2006

L’any 2006 l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya va aprovar el catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del municipi amb la inclusió de més de 40 cases. Per petició de l’alcaldia, l’any 2020 es van iniciar els tràmits de modificació per incloure les runes de les mines de manganès al catàleg.