La Cerdanya ha recuperat una eina de difusió i consum estrictament local pel que fa a la gestió del mercat laboral a la vall. Després que fa un any el Consell Comarcal cedís al Servei d’Ocupació de Catalunya la seva Borsa de Treball i vinculés la seva consulta a un subapartat de la web de la seu de Ripoll, ara el mateix Consell ha creat una nova plataforma virtugal a través de la qual empresaris i cercadors de feina de la Cerdanya podran consultar l’evolució de les ofertes de feina i ma d’obra.

La nova eina és una cartellera digital d’ofertes de feina oberta pels empresaris, els quals hi poden accedir per anar difonen les seves necessitats de ma d’obra. La cartellera s’ha creat a la mateixa web del Consell Comarcal, www.cerdanya.cat, després que el nou Punt d’Atenció Presencial del Servei d’Ocupació de Catalunya inaugurat a la Cerdanya el maig de l’any passat n’hagi observat la necessitat. En aquest sentit, el nou portal recupera la dinàmica de l’antiga Borsa de Treball que publicava, fins l’any passat, les ofertes de feina cada dijous en un document que tenia un gran seguiment a la comarca. Des del Consell Comarcal han argumentat que ha tirat endavant el projecte «observant la necessitat de la població de poder accedir de manera ràpida a totes les ofertes de treball i per tal de donar més projecció a les empreses de tota la comarca». Els tècnics del Punt d’Atenció Presencial del SOC a Cerdanya han explicat que el nou portal «permet inscriure’s per rebre les ofertes setmanalment mitjançant correu electrònic i pels menors de 30 anys a través d’una llista de difusió de whatsapp d’ocupació juvenil». Tantmateix, «les empreses que vulguin penjar les ofertes, només hauran d’omplir un formulari, que està a la mateixa web del consell, amb la descripció del lloc de treball, requisits i l’adreça de contacte on s’han de dirigir les persones per presentar la seva candidatura». L’objectiu de la nova eina digital és «tenir una cartellera digital que centralitzi el màxim d’ofertes de feina possibles i faciliti a les empreses del territori un espai fàcil i ràpid on publicar les ofertes i sigui un altaveu per les persones amb recerca activa de feina».

Propostes també de l’Alt Pirineu

En l’arrencada de la nova cartellera laboral, aquesta setmana ofereix una vintena de feines, entre les quals n’hi ha per treballar en un refugi de muntanya, cuines o de conductor de camió. Igualment, la ofereix un apartat amb altres feines de l’Alt Pirineu en la qual hi ha, actualment, unes 75 propostes laborals.