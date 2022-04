La ramaderia de Cerdanya ha aconseguit set premis en el Concurs Intercomarcal de la Raça Frisona celebrat a Campllong en la seva 38a edició. La comarca hi va aportar quatre ramaderies: Ramaderia Forné de Bellver, Ca l’Alsina de Vilallobent, la Borda de Bellver i Cal Puig de Pi. Les quatre explotacions cerdanes hi van portar cinc animals, manejats a la pista «amb molta destresa» per Sergi Gosa Casanovas segons ha remarcat en nom del sector, David Bagaria. Els premis aconseguits van ser la tercera classificada en la categoria de vedelles de set a deu mesos per a Cal Puig; Primera classificada en braves de 28 mesos i sotscampiona de Braves per Ramaderia Forné; Primera en vaques joves de 30 a 38 mesos per Ramaderia la Borda; Primera classificada en vaques de segona lactació, sotscampionade vaques adultes i millor sistema mamari del concurs per Ca l’Alsina. Igualment en la secció infantil, la Cerdanya també hi va aportar el concursant Jan Ardèvol Bagaria. Els animals els va preparar el mateix David Bagaria, el qual s’ha mostrat molt agraït a les explotacions participants «pel suport i la confiança que em van donar». Al concurs de Campllong les ramaderies cerdanes van competir amb quatre explotacions de la Selva, una del Baix Empordà, una altra de l’Alt Empordà i una del Maresme. La Fira de Campllong és una referència al sector ramader de les comarques gironines. Anualment rep uns 30.000 visitants.

Fira de Primavera de Puigcerdà El sector ramader de Cerdanya es retrobarà aquest cap de setmana en el marc de la Fira de Primavera de Puigcerdà. El certamen, que arriba a la 24a edició, se celebra aquest dissabte dia 30 d’abril al recinte firal del polígon industrial de l’Estació. Els organitzadors de l’Ajuntament i els criadors locals, hi han programat el sisè concurs morfològic de cavalls sobranys i sobranyes així com una exposició de bestiar boví. La Fira inclou un esmorzar popular a partir de les deu del matí i el concurs de bestiar a partir de dos quarts de dotze. L’organització de la Fira de Primavera també compta amb el suport del Consell Comarcal, la Diputació de Girona, l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran i l’entitat CaixaBank.