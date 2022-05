Músics d'arreu de Catalunya ha sumat esforços en la cançó 'La terra per sembrar', que vol esdevenir "la banda sonora de la lluita contra la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern" al Pirineu, segons han indicat els impulsors de la iniciativa. El tema i el clip que l'acompanyen surten a la llum aquest dimarts. El projecte ha estat liderat per la cantautora aranesa Alidé Sans, al cotat d'Àlex Pérez, encarregat de la producció. Hi ha participat artistes pirinenques com Liv Hallum, Núria Llobet, Mònica Roca o Ivan Caro, però també d'arreu del país com Clara Peya, Montse Castellà, el manresà Natxo Tarrés, Joina, Cesk Freixas, Mabel Flores, Titot (Brams), Pirat's Sound Sistema, Gemma Polo (Roba Estesa) o Xavi Sarrià, entre altres.

Amb el llançament del clip i la cançó, la plataforma Stop JJOO subratlla que el món artístic dona suport a la manifestació del 15 de maig a Puigcerdà que, sota el lema 'Per un Pirineu viu, aturem els Jocs d'hivern', pretén ser "un clam" perquè el Govern "abandoni" la candidatura olímpica i treballai per una "alternativa real" per a les comarques del Pirineu.