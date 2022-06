L'empresariat dels Pirineus diu "prou" arran de la caiguda de la candidatura olímpica per a uns Jocs d'hivern l'any 2030 i reclama "progrés i desenvolupament territorial". Deu agrupacions empresarials, entre les quals destaquen Pimec, la COELL, la Cambra de Comerç de Lleida i Girona o la Federació d'Hostaleria de Lleida, han signat el manifest 'Per un impuls als Pirineus, diem prou!'. L'empresariat lamenta que "la política sigui el fre per al desenvolupament" i defensa que els Jocs són un projecte que "beneficia tot el Pirineu", "sigui català, aragonès, navarrès o francès". Per tot, demanen "inversions al territori".

L'empresariat afirma que aquest "desafecte" mostrat una vegada i una altra, "tant per les institucions catalanes com per les de l'Estat", provoquen consegüentment un sentiment de "menyspreu entre el teixit empresarial", que alhora se sent "frustrat" després d'haver reivindicat en moltes ocasions que se'ls tingués en compte. Diuen "estar tips de la visió centralista, sovint paisatgista i bucòlica, i sobretot reduccionista i malentesa", que tenen les administracions cap a la nostra terra. Els empresaris han sentenciat que "ja és hora de pensar en el futur dels Pirineus, des d'infraestructures a tecnologia, passant pel sector agroalimentari i acabant pel compromís social". Es mostren "cansats" que les administracions públiques els "donin peixet" i demanen que "moguin fitxa" cap als Pirineus, perquè "ja toca". El territori dels Pirineus no es pot permetre perdre aquesta oportunitat, "una ocasió d'or per dinamitzar les nostres contrades", sentencien en el manifest.