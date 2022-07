Després de posposar-ne l’estrena per la pandèmia, el Grup de Recerca de Cerdanya i l’Agrupació Astronòmica de Sabadell han organitzat finalment la Jornada Astronòmica de Cerdanya, la qual ha comptat també amb la col·laboració dels ajuntaments d’Isòvol i de Puigcerdà. El programa de la Jornada va incloure tres ponències a càrrec del doctor Toni Santana, l’especialista en meteorits, David Allepuz i Ian Spearing, de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell. Igualment, el programa va incloure activitats descentralitzades a All com ara una conferència sobre exoplanetes, observacions nocturnes amb telescopis i un taller per a nens. La voluntat dels organitzadors és consolidar la Jornada en els pròxims anys en el calendari anual d’activitats.