El Govern de la Generalitat no contempla decretar a la Cerdanya una moratòria de la construcció com la que ha aplicat al litoral. En un context on la comarca sextuplica des de fa tres anys la mitjana nacional de construcció d’obra nova, el Govern considera que es tracta d’una situació que, si bé admet que cal actuar-hi, no és semblant a la dels municipis de la costa perquè a la Cerdanya els espais naturals no estan en risc.

El Govern és conscient que ha de fer alguna intervenció sobre la construcció a la Cerdanya, amb un índex de dotze cases noves fetes per cada mil habitants a l’any sis vegades més que les dues cases noves de la mitjana nacional. Aquesta intervenció no serà, però, una moratòria sinó, en tot cas, la promoció de mesures que ajudin els residents a accedir a l’habitatge, el preu del qual està totalment condicionat al mercat turístic ja que la immensa majoria d’obra nova es fa per a la segona residència. El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha explicat que tant l’índex de construcció a la Cerdanya, com els preus dels nous habitatges, amb pletes on la casa més barata costa 600.000 euros i, per un altre costat, gent sense poder llogar un pis «són qüestions que hem de posar sobre la taula si tot això acaba sent un problema. Les moratòries que s’han fet al litoral són per una problemàtica diferent, perquè s’està protegint des de la perspectiva d’un espai on ja no toca construir-hi més. La problemàtica del Pirineu és diferent perquè el grau de densitat és més baix, però si que se n’ha de poder parlar obertament. Els ajuntaments hi tenen un paper important».

El vicepresident ha remarcat que «l’habitatge és un tema molt important; un dels eixos importants sobre els que hem de treballar, no tan sols al Pirineu. És evident que cal posar sobre la taula solucions possibles perquè l’accés a l’habitatge no sigui tant complicat. Al Pirineu la població està creixent i això ha posat pressió sobre l’habitatge que hi havia». El conseller ha apuntat que «crec que al Pirineu hi ha d’haver una oferta superior d’habitatge de lloguer i també una política de rehabilitació més forta».