La Colla Castellera de Cerdanya ha iniciat aquest cap de setmana el tram final de la temporada castellera amb la celebració de la seva Diada local a la Tor de Querol. A la plaça Carolana, els verd blaus van compartir dissabte a la tarda actuació amb els Xiquets de Vila-Seca, els Picapolls de la Gavarresa i els Castellers d’Andorra. Després d’aquesta cita, els cerdans preparen les dues últimes sortides, el pròxim diumenge dia 23 a Santpedor i el dissabte dia cinc de novembre a Granollers.

La Colla Castellera de Cerdanya va recuperar bones sensacions a plaça aixecant dos castells, el Tres de Sis i el Quatre de Sis, quedant a poc de carregar també el Tres de Sis amb Agulla que van desmuntar per prudència. Els verd blaus van aixecar també cinc pilars de quatre amb cinc enxanetes diferents, la qual cosa ha estat molt ben valorada per la junta tècnica perquè apunta el camí del futur creixement que necessita la colla. En aquest sentit, la pandèmia ha fet especial mal a les colles petites per, principalment, la falta de continuïtat en l’arribada de canalla nova que garanteixi la consecució dels castells.

La Diada de la Colla Castellera de Cerdanya de dissabte va ser la primera en celebrar-se a La Tor de Querol, població de l’Alta Cerdanya que des del mes de març és la seu de l’entitat després del seu pas per Llívia, on es va gestar el 2018; Alp, on es va batejar oficialment el 2019 i Ger, on va assajar l’any passat. La Diada es va completar amb una festa també oberta al públic que va comptar amb una batucada per part dels Dimonis de Puigcerdà, un concert i una sessió de DJ. En aquest final de temporada, els verd blaus preparen als assaigs els dos castells carregats dissabte així com el Tres de Sis amb Agulla i la Torre de Sis amb la possibilitat de portar-los a plaça com a tancament de la campanya.