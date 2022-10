El Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han establert un programa d’actuacions als municipis amb més necessitats pel que fa a la gestió de l’aigua. El programa inclou la redacció de projectes d’obres de construcció de noves Estacions Depuradores d’Aigues Residuals (EDAR) com estudis previs pel futur sanejament.

Així, pel pròxim any 2023 els dos organismes han planificat l’en càrrec de dos projectes per la construcció de noves depuradores i tres estudis previs de sanejament que en total sumen una inversió de 241.100 euros. La redacció dels dos projectes constructius per a dues noves depuradores seran els d’Urús, amb una partida pressupostària inicial prevista de 59.700 euros i el de Prullans, amb la mateixa quantitat. Pel que fa als estudis previs, es realitzaran sobre la zona que formen els pobles de Riu, Pedra, Bor, Beders, Baltarga i Riu de Santa Maria, amb una dotació també de 59.700 euros;la colònia Simon de Puigcerdà; i Queixans, al terme de Fontanals de Cerdanya. En aquests dos casos, la dotació pressupostària és de 26.000 euros.

Segons han remarcat des del Consell, «degut a la greu problemàtica que presenta la Cerdanya en entrades d’aigües blanques als sistemes de sanejament municipals, entrades de fonts, torrents o pluja, el Consell Comarcal ha fet la petició a l’ACA per tal de poder contractar personal durant el 2023 per realitzar estudis de camp per la localització d’aigües blanques i identificar les problemàtiques que presentin les xarxes de sanejament municipal». L’import de l’actuació serà finançada en la seva totalitat per l’ACA, per uns 100.000 euros.

Durant aquest 2022, Consell i ACA ja han realitzat estudis per la localització d’aigües blanques a Alp i la Molina, Puigcerdà, Llívia i Bolvir amb una inversió total de més de 86.000 euros. Igualment, els dos organismes han realitzat estudis previs pel nou sanejament de Prullans, Urús, Montellà i Lles de Cerdanya amb una dotació de 233.900 euros. El Consell Comarcal gestiona i supervisa totes les noves inversions previstes per l’ACA.