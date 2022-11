Les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran han tancat el pont de Tots Sants amb uns resultats d'ocupació turística del 75% de mitjana a les zones turístiques. Aquest bon nivell ha generat al voltant d'unes 90.000 pernoctacions, segons xifres recollides pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. L'alta ocupació de l'hoteleria i de les segones residències durant els quatre dies s'ha fet visible a les carreteres de la Catalunya central, amb una alta densitat de trànsit, i alguns problemes com el matí de dissabte (un vehicle amb rulot va quedar aturat a l'interior d'un dels túnels per sobre de Berga i es va generar un col·lapse important) i ahir al migdia i, sobretot, a la tarda.

El bon temps i la gran varietat d'activitats ofertades han motivat aquests resultats positius. Per tipologia d'establiments, les cases de turisme rural han tingut una ocupació d'entre el 85% i el 90%, mentre que les places de bungalous als càmpings han assolit la plena ocupació. L'hoteleria del Pirineu s'ha situat entre el 65% i el 70% de diumenge a fins a dimarts, i del 80 al 85% durant el cap de setmana.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha mostrat satisfacció, tant pel patronat com pels diferents subsectors d'allotjament turístic de la demarcació de Lleida pel bon comportament durant el pont de Tots Sants. Segons Pujol, es manté la "tendència de resultats" de l'estiu, que han esta rècord per segon any consecutiu pel que fa al nombre de viatgers però també pernoctacions i amb una recuperació del turisme estranger, amb xifres d'abans de la pandèmia.

Per la seva banda, les segones residències també han tingut força activitat en el decurs d'aquests dies de pont. Les zones turístiques de les comarques de Lleida s'han vist força concorregudes de públic durant tots aquests dies de pont.

Si bé alguns establiments hotelers del Pirineu han penjat el cartell de complet durant el cap de setmana, l'acampada als càmpings ha superat el 50% gràcies a les altes temperatures per sobre de la mitjana d'aquests dies.