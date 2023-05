L’Hospital de Cerdanya ha creat un nou òrgan de govern, en aquest cas per aprofundir en la relació amb els veïns i pacients de la vall. Es tracta d’una comissió d’usuaris amb representació dels cerdans dels dos costats de la frontera que neix amb l’objectiu de «reforçar l’intercanvi d’informació i l’aportació de valor entre el centre i la població usuària», segons ha explicat el centre mèdic.

El nou grup de treball és compost per la direcció de l’hospital i tres associacions d’usuaris: l’Assotiation d’esclérodermie, la qual hi aporta la seva presidenta, Dominique GODARD; l’Association Familles de France, representada per Rose de Montella; i l’Associació TDAH Cerdanya. En aquest sentit, el centre ha apuntat que les associacions que formen part de la comissió han estat nomenades per l’Agence Régional de Santé Occitanie i el Servei Català de la Salut i , segons han remarcat, aquest procés de selecció s’ha dut a terme seguint el model que regula, a França, la designació dels representants dels usuaris davant els centres de salut.

Primera trobada

La comissió ja ha celebrat una primera trobada. En aquesta reunió constituent, els representants del centre mèdic han lliurat als representants dels usuaris els resultats de les enquestes de satisfacció relatives als serveis d’hospitalització, urgències i obstetrícia-neonatologia. Es tracta d’enquestes que es fan cada any sobre un grup diferent de serveis amb la participació, mitjançant consultes, d’usuaris de tot el territori de referència, és a dir l’Alta i la Baixa Cerdanya i el Capcir. En la trobada, els delegats de les associacions d’usuaris del costat nord de la frontera estatal «han fet èmfasi en la necessitat de reforçar els circuits de continuïtat de l’atenció de salut per tal que no s’interrompi la continuïtat assistencial». Igualment, les associacions nord-cerdanes també han destacat, per als plans de treball de futur, la necessitat de «continuar millorant els coneixements d’idiomes a través de tota l’organització», segons ha explicat el mateix Hospital de Cerdanya.

L’Hospital de Cerdanya atén una població de 32.000 habitants, comptant els 19.000 del costat sud, i la resta, del nord i el Capcir.