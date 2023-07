El programa «Som com som» de la Cerdanya d’educació sexual i afectiva per a escolars, docents i famílies ha rebut el reconeixement de «Bona pràctica en l’atenció a la salut en situacions de violències masclistes» per part del Departament de Salut.

El programa intersectorial, en el qual prenen part l’equip de llevadores de l’Hospital de Cerdanya així com altres professionals de salut de la comarca, es va posar en marxa durant el curs 21-22 a escoles i instituts de la vall. En aquest període es van formar 181 docents, 22 monitors i monitores i 13 persones externes, segons han informat des del mateix hospital. Al llarg d’aquest curs es van fer 35 tallers amb alumnes i 13 xerrades per a famílies. Pel que fa als tallers, la majoria, 21, es van adreçar a alumnes de primària amb l’objectiu de fomentar els valors de l’educació afectiva i sexual als més petits. Els responsables del programa han explicat que en el seu desplegament «s’identifica i promou l’educació sexual i afectiva com a estratègia per combatre les violències masclistes, els abusos sexuals i el maltractament». En aquesta línia, «el programa està molt centrat a oferir a cada col·lectiu les respostes a les seves inquietuds particulars i les eines per trobar solucions i sortides. Mentre que als infants de P5 se’ls ajuda a treballar l’autoestima i a entendre què és l’afectivitat i les emocions, amb els adolescents s’aborden temes com la prevenció de riscos, les xarxes socials, la pornografia i els mites de l’amor romàntic». En paral·lel, «Som com som» permet també que famílies, cuidadors i docents rebin formació i recursos específics, centrats, per exemple, en la detecció de situacions de violència i com reaccionar-hi, segons ha apuntat l’hospital. El centre mèdic ha remarcat que «el programa d’educació sexual i afectiva s’ha sotmès a avaluació per part de tots els col·lectius als quals ha arribat fins ara. Quan s’ha preguntat als escolars, les respostes més freqüents han estat que s’havia après sobre tolerància i respecte a les persones sota el lema «cadascú pot ser com vulgui» i que els agradaria saber més coses sobre la tècnica Nemo per treballar les emocions, o poder fer algun taller on parlar de situacions dolentes».

En aquesta fase de valoració dels resultats, dels 181 docents que han rebut formació en educació sexual i afectiva a través del programa, el 62,5% han donat la valoració màxima als continguts, tal com han emfatitzat els seus responsables. Pel que fa a les famílies, el 90% han manifestat sentir-se «més còmodes» per fer front a les preguntes dels seus fills i filles després d’haver assistit als tallers.

El Consell Comarcal també ha argumentat que el programa, que ja ha tancat el curs acadèmic, ha estat possible gràcies al mateix Consell Comarcal de la Cerdanya a través de les àrees de Joventut, Educació, als ens SIS i CDIAP, a les llevadores de l’Hospital de Cerdanya, a l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Puigcerdà i a l’EAP de la Cerdanya.